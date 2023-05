Panico: “Per noi ottima annata e di grande crescita. Niente pancia piena, vogliamo arrivare terze”

Mancano ancora tre giornate nella Serie A Femminile ma anche lì lo Scudetto è già stato assegnato e lo ha vinto la Roma, nella nuova formula della Poule Scudetto, che vede protagonista anche la Fiorentina. Domani la squadra viola è impegnata contro il Milan, con il terzo posto in palio e Patrizia Panico ne ha parlato così:

“Stiamo facendo un’annata molto bella e positiva, di grande crescita e questo è fuori discussione. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ora però non vorrei vedere la pancia piena. Possiamo avere delle opportunità per raggiungere altri obiettivi importanti come il terzo posto. La formazione che scenderà in campo sarà quella che ritengo la migliore. Abbiamo avuto delle difficoltà in settimana ma so di poter contare su un gruppo importante che vuole dare il massimo. Sono certa che i tifosi stiano apprezzando le nostre prestazioni. Quando affronti le prime quattro della classe, sono sempre match in cui è difficile stabilire chi potrà essere vincitore o meno”.