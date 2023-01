Panico: “Perdere con la Roma ci sta, ma non in questo modo: non era la vera Fiorentina. Le ragazze si stanno meritando la classifica sul campo”

L’allenatrice della Fiorentina Patrizia Panico ha parlato ai canali ufficiali del club, in riferimento alla pesantissima sconfitta dello scorso weekend contro la Roma e alla prossima sfida contro il Sassuolo: “Nella sconfitta contro le giallorosse non si è vista la Fiorentina che aveva tanto fatto bene fino a quel momento. Perdere contro la Roma ci sta, ma non nel modo in cui è arrivata la nostra sconfitta. Dobbiamo tornare a valorizzare le cose positive. Le ragazze si sono sudate e meritate sul campo ciò che stanno ottenendo: quella posizione in classifica deve darci quella consapevolezza e fame in più”.

Sul Sassuolo: “Questo campionato ci ha dimostrato più volte che tutte le partite sono difficili. Il Sassuolo è in crescita, una squadra diversa rispetto all’andata. Ottiene punti contro squadre importanti e gioca in modo aggressivo. Noi dobbiamo dare il massimo, per forza, ma la sfida sarà insidiosa“.