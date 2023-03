Panico: “Siamo state brave a non mollare mentalmente, ero sicura che un gol ci avrebbe rimesso in partita”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha parlato ai canali viola dopo il rocambolesco pareggio arrivato contro il Milan per 3-3. Queste le sue parole: “Le ragazze sono state brave a non mollare mentalmente. Andare sotto 2-0 in maniera così fortuita poteva condizionare in modo determinante la gara. Invece abbiamo continuato a giocare a calcio e a creare occasioni. Sono state molto brave. All’intervallo ero soddisfatta perché giocavamo bene, creavamo tanto.

Forse ci è mancata un po’ di lucidità, ma ero convinta che il gol sarebbe arrivato e che saremmo tornate in partita. Ci sono tante cose buone da portare a casa. Le ragazze sanno che io ho 22 titolari, chiunque sarebbe entrato ero sicura avrebbe fatto bene”