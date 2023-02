Panico: “Tra andata e ritorno non c’erano dubbi su chi dovesse passare. Abbiamo dominato anche oggi, siamo cadute solo per un fallo di mano: il Milan non ha superato la metà campo per mezz’ora”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, ha commentato il pareggio contro il Milan con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia:

“Tra la gara di andata e questa di ritorno non c’erano dubbi su chi meritasse di passare il turno. Oggi ancora di più perché abbiamo giocato un bel calcio, con tante occasioni, senza rischiare mai. Abbiamo solo preso un gol su rigore per fallo di mano. Sicuramente meritavamo noi. Non posso dire niente alle mie ragazze, perché oggi hanno fatto di tutto per essere ad alti livelli”.

E ancora: “Nel primo tempo dovevamo essere più equilibrate per non prendere gol, ma è un dispendio energetico importante. Nella ripresa comunque il Milan non ha superato la metà campo per mezz’ora. Mi dispiace per il risultato perché abbiamo dato tutto, ma io lo vedo tutti i giorni che questa squadra può raggiungere grandi traguardi”.