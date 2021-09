Papalato: “Contentissimo di essere a Firenze. Qui alla Fiorentina si respira aria di famiglia e professionalità”

Il nuovo allenatore della Fiorentina Under18 Christian Papalato si è presentato così al sito ufficiale della società viola: “Ho avuto la possibilità anche io di giocare da professionista. Gli infortuni mi hanno portato alla realtà di allenatore. Alleno da 13 anni cominciando da Sassuolo per 8 anni, poi Spal e ancora Sassuolo. Dopo due anni alla Cremonese ora sono qua. I ragazzi che ho hanno tutti un percorso di un certo tipo alle spalle e dunque si può lavorare bene. Quando si parla di crescita l’importante è l’atteggiamento. Il gruppo è importante e li conosco bene.

E ancora: “Abbiamo cominciato da un mesetto la preparazione ma sono già soddisfatto. Non vediamo l’ora di ricominciare in modo normale, il Covid ha tolto molto, figuriamoci a chi ha fatto sport. Sono contentissimo di essere a Firenze e di far parte di questo progetto. Ringrazio la società e fi dal primo momento mi sembra di essere a casa. Si respira aria di famiglia e professionalità”.