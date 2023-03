Papalato: “L’obiettivo della Fiorentina è vincere il Torneo di Viareggio. Non semplice giocare sotto età ma vogliamo dominare l’avversario col gioco e l’aggressività”

Christian Papalato, allenatore Fiorentina Under 18 impegnata al Torneo di Viareggio, ha parlato al termine della gara degli ottavi di finale. I Viola sfideranno giovedì prossimo gli ungheresi dell’Honved.

Ecco le parole del tecnico viola a Radio Bruno dopo la vittoria contro il Pontedera che ha regalato i Quarti di Finale alla Fiorentina: “Quando si fa un torneo l’obiettivo è fare il massimo. Ora entriamo nel vivo del torneo, lo scorso anno abbiamo fatto i quarti di finale. Per noi è importante aver già replicato questo risultato, per altro con ruolino di marcia notevole in termini di gol e vittorie. Ora proveremo a vincere la Coppa”.

E ancora: “Chiaro che quando sei sotto età non è semplice, perché non tanto per qualità quanto per fisicità degli avversari ti trovi a dover sopperire col dominio del gioco. Cerchiamo di dominare l’avversario anche in fase di non possesso, essendo aggressivi, per noi è un marchio di fabbrica”.