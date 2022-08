“Paradiso o Inferno? Drammaticità eccessiva su partita di stasera. Errore dire che la Fiorentina fosse in Europa. Italiano ora ha grande pressione addosso”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti a Radio Bruno commenta l’imminente confronto col Twente con spazio anche per un’analisi del lavoro di mister Italiano: “Si è creata una drammaticità eccessiva sulla partita di stasera, che certamente è importante, ma non parlerei né di Paradiso né di Inferno. La stagione è appena iniziata. L’errore precedente è stato quello di considerare la Fiorentina come già in Europa. La Fiorentina si è qualificata per il playoff di Conference League. Certamente la squadra viola è stata sfortunata nel sorteggio. Legare tutto a questa partita è eccessivo, anche a livello di comunicazione. Italiano e Pradè mi sono sembrati esagerati: va inquadrata meglio questa partita. Non bisogna cadere nella provocazione del mister del Twente, rispondergli per le rime”.

Ha poi proseguito Giorgetti: “La Fiorentina dovrà essere concentrata. La seconda stagione è sempre più complicata, questo pesa per i giocatori. Qualcosa è cambiato anche nel modo di giocare. Bisogna trovare un equilibrio tra la squadra a volte scellerata dello scorso anno e quella spesso troppo compassata vista finora in questa stagione. 14 sconfitte sono state un grande rammarico e serve trovare la giusta quadratura. Se non riesce a trovare spazi con le ali servono altre soluzioni. Ad Empoli la Fiorentina non ci è riuscita. Il ritorno di Igor oggi è importante. Credo che partirà la Fiorentina più affidabile stasera”.

Infine, un commento preciso sul lavoro di Italiano: “Da quando è a Firenze ora Italiano più che mai sente addosso pressione e grande responsabilità. Difficile oggi prendersela in modo sensibile col mister dopo il lavoro fatto lo scorso anno, ma ora deve affrontare situazioni che non ha mai fronteggiato e sono curioso di vedere come reagirà. Superare l’ostacolo delle prime critiche non è cosa da poco. Se la Fiorentina passerà il turno in Conference tutto proseguirebbe per il meglio, altrimenti si innescheranno meccanismi che dal suo arrivo a Firenze non ci sono mai stati”.