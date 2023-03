Parcheggio per il Viola Park? Sì, no, forse. Torna in ballo l’area di via Granacci così com’è: “Due transenne all’occorrenza ed è a posto”

Il parcheggio per tifosi e visitatori del Viola Park si farà? Sì, no, forse. Questa è la sintesi del dibattito di ieri pomeriggio in consiglio comunale. In effetti negli ultimi mesi si è assistito ad un progressivo aggiustamento di posizioni. Si è partiti dall’ipotesi di trasformare in un parcheggio (a pagamento) l’area verde di via Granacci, per poi ventilare l’uso provvisorio dei terreni destinati al parcheggio scambiatore della tramvia, oppure altre aree non meglio identificate, finendo, come nel gioco dell’Oca per tornare alla casella di partenza: l’area di via Granacci.

A sollevare il problema in consiglio comunale, un’interrogazione della consigliera Sonia Redini (Cittadinanza attiva): “C’è un gran mistero su dove e quando si farà il parcheggio – ha detto -. Il sindaco ha dato varie versioni. C’è però una delibera, la numero 12 del 2 febbraio, dove si approva la realizzazione di un parcheggio in via Granacci, anche se non si fa alcun riferimento al Viola Park”.

La risposta è arrivata direttamente dal sindaco Francesco Casini: “Abbiamo condiviso la posizione della Soprintendenza, contraria alla costruzione di un altro parcheggio, che la Fiorentina era disponibile a fare, oltre a quello della tramvia, per evitare ulteriore consumo di suolo. La delibera era solo uno studio di fattbilità, non un progetto esecutivo, per un parcheggio a pagamento che avrebbe portato risorse al Comune. Un’area di sosta per chi verrà al Viola Park è necessaria, per evitare parcheggi selvaggi nelle strade vicine. Non spenderemo un euro di soldi pubblici perché, all’occorrenza, usermo l’ area di via Granacci, così com’è, in erba e pianeggiante, come parcheggio temporaneo. E solo in base agli eventi del Viola Park, se lo riterremo necessario. Due transenne e l’area è a posto. Penso anche all’istituzione di una Zcs, con sosta riservata ai residenti. La Fiorentina provvederà in proprio all’accoglienza dei pullman dei viola club”.

“Il sindaco rigira la frittata”, il commento di Redini. “Non rigiro le frittate ma le faccio con le uova che ho. Comunque non ci faremo trovare impreparati”, ha replicato il sindaco citando la famosa frase di Paulo Sousa e l’altrettanto famosa rassicurazione dell’ex presidente viola Mario Cognigni riguardo al mercato. Palla al centro.