Parcheggio provvisorio per il Viola Park, contro la realizzazione si mobilita un’associazione: “Un’opera da fare e disfare per mister “Fast Fast” non la vogliam pagare. Soldi pubblici per una struttura privata”

Non tutti vedono il Viola Park come una grande opera. Il centro sportivo, destinato a cambiare la vita della Fiorentina, o per meglio dire, un’opera accessoria che servirà per la fruizione dello stesso, sta facendo mobilitare l’associazione A.R.C.A. che domani, sabato 11 marzo, organizzerà “una giornata d’informazione e raccolta firme” nell’area in cui è stato la realizzazione di un parcheggio provvisorio (tra via Granacci e via Pian di Ripoli).

“La notizia della realizzazione di un parcheggio provvisorio al costo di 150 mila euro di soldi pubblici è stata recentemente resa nota dalla stampa locale” dicono dall’associazione.

E ancora: “Questo parcheggio provvisorio nasce non da necessità della cittadinanza (la possibilità di sosta è generalmente soddisfatta) ma solo dal bisogno di dotare di sosta l’area del centro sportivo della Fiorentina (che ne è sprovvisto) in attesa che venga realizzato il parcheggio scambiatore della tramvia. Domandiamo ai cittadini di Bagno a Ripoli se sono d’accordo che s’impieghino 150 mila euro di soldi comunali per realizzare un parcheggio provvisorio al servizio di una struttura sportiva privata? Se sono consapevoli che questo parcheggio – rimarca l’associazione – in quanto provvisorio, verrà presto smantellato per far spazio alle opere già previste per la Tramvia, pertanto i 150 mila euro saranno soldi pubblici che andranno sprecati? Se sono consapevoli che, oltretutto il parcheggio sarà a pagamento e che quindi i cittadini lo pagheranno due volte?”.

In conclusione: “Un parcheggio con la data di scadenza già stampata addosso, realizzato con i soldi pubblici, per le necessità non della cittadinanza, che non ne ha bisogno, ma solo di un privato: no grazie!”.

Il tutto collegato ad uno slogan: “Un parcheggio da fare e disfare per mister “Fast Fast” non lo vogliam pagare”.