Parcheggio, tramvia, nuovi spazi commerciali, così cambierà volto Campo di Marte. La nuova faccia della zona intorno allo stadio

Lo stadio Franchi certo, ma non solo. Il Comune di Firenze ha intenzione di far cambiare radicalmente il volto dell’area che ruota intorno all’attuale casa della Fiorentina.

Un grande parcheggio, da 2-3 mila posti auto, nascerà nell’area delle Ferrovie in via Campo D’Arrigo, una zona che Palazzo Vecchio è ormai prossima ad acquisire. Il viale Paoli diventerà pedonale, con il traffico che verrà interrato e intorno ci saranno nuovi spazi verdi.

E ancora, nuovi volumi commerciali, direzionali e forse anche alberghieri prenderanno il posto, probabilmente dei Cerreti e dei campini: uno spazio di 10-15 mila metri quadrati. In questa zona si arriverà con la tramvia Libertà-stadio che passerà sotto la ferrovia; progetto preliminare ok e via libera della ministra De Micheli che ha concesso un finanziamento governativo da 249 milioni di euro.