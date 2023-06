Pareggio a reti bianche per il Marocco di Amrabat e Sabiri contro Capo Verde. Solita ammonizione rimediata da Sofyan

Amichevole internazionale per due giocatori della Fiorentina, al termine di una lunghissima stagione finita, come purtroppo tutti noi sappiamo, con la sconfitta in Conference League. Impegno contro Capo Verde per Sofyan Amrabat e Abdelhamid Sabiri, centrocampisti marocchini di proprietà della società di Commisso.

Il numero 4 e l’11 sono partiti entrambi titolari, in un centrocampo a tre all’interno di un 4-3-3 non troppo dissimile al modulo prediletto da Vincenzo Italiano. L’ex Sampdoria è uscito all’intervallo, sostituito da Idrissi, mentre Sofy ha giocato la gara per intero, rimediando però un’ammonizione nella ripresa. Un ex viola, invece, Youssef Maleh è rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro. Per la cronaca, l’amichevole è terminata 0-0, fra il Marocco 11° nel ranking FIFA e Capo Verde, con 60 posizioni di ritardo.