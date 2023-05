Paro: “Battere la Fiorentina per raggiungere l’ottavo posto. Mi aspetto tanti cambi da parte di Italiano”

Pochi minuti fa, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano in casa Torino si è svolta la consueta conferenza stampa della vigilia. Quest’oggi però al posto di Ivan Juric era presente il suo secondo Matteo Paro: il tecnico croato è stato infatti colto da un attacco febbrile, anche se domani dovrebbe essere regolarmente in panchina. Questo un estratto delle sue parole:

“Il mister ha solo un po’ di febbre, dovrebbe esserci domani. Con i viola abbiamo fatto belle partite, loro nonostante l’impegno europeo hanno avuto continuità di rendimento. Hanno cambiato tanti giocatori nelle varie partite, hanno diverse soluzioni di vario livello. Domani sarà una partita difficile anche se hanno giocato in coppa. Abbiamo dimostrato di poter far bene, in coppa Italia con loro meno bene ma possiamo metterli in difficoltà”

Un breve check sugli infortunati: “L’unico indietro è Radonjic, gli altri hanno recuperato tutti e sono a disposizione. Pellegri? Si sta allenando da parecchio tempo, non credo sia un problema per lui fare 90 minuti. Abbiamo provato varie soluzioni, domani decideremo la miglior formazione”

Qualche parola anche sulla Fiorentina, e sulle difficoltà di recupero dopo la sfida di Basilea: “La Conference e l’Europa League sono le competizioni più difficili, giochi di giovedì e parti venerdì per giocare di nuovo domenica. Loro cambiano tanti giocatori negli impegni: mi aspetto una Fiorentina con tanti cambi, saranno comunque freschi ed energie normali e non intaccate dalla coppa. Sono cambi di uguale valore, hanno tante soluzioni. Superare 50 punti? Sarebbe superare la quota dell’anno scorso, oltre a lottare per raggiungere l’ottavo posto: è importante, i ragazzi stanno dimostrando una crescita importante e speriamo di far bene e di fare una grande partita. Vogliamo battere la Fiorentina, raggiungere e superare i 50 punti sarebbe un risultato molto importante”

Ha poi continuato: “Domani è una partita importante, è uno scontro diretto. Ma non vuole dire che se va male, gli altri sei punti non contano. Se riesci a vincere domani, metteremmo un bel masso per lottare per l’ottavo posto. Ci teniamo a far bene e a continuare questo percorso di crescita, ci auguriamo che porti dei frutti contro un avversario che lotta per questo obiettivo”

Infine ha concluso parlando dell’attacco: “Abbiamo giocatori che ci permettono di giocare in modo diverso. Seck giocò da attaccante a Firenze perché avevamo spazi aperti, lui fece molto bene. Con Sanabria giochiamo diversamente. Sono soluzioni diversi che dall’inizio o a gara in corso potranno essere adottate. Sanabria può essere a disposizione dal primo minuto. Ha avuto un risentimento all’adduttore, ma è rientrato e può essere della partita”