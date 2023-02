Parola d’ordine: messa in sicurezza e scacciare via gli avvoltoi. Due partite per archiviare la questione

Dopo la sbornia europea, c’è un campionato a cui (finalmente) pensare: la vittoria alla Fiorentina manca dal 7 gennaio, dalla rete su rigore di Gonzalez a tempo scaduto. La squadra di Italiano è stata risucchiata pericolosamente verso il basso (e senza quel gol dell’argentino…): è a +7 sul Verona terz’ultimo, un margine ancora di sicurezza ma che deve essere ampliato per evitare qualsiasi tipo di complicazione. Già oggi quindi, come scrive Repubblica, l’occasione per battere e raggiungere l’Empoli e magari allargare il gap, in vista per altro della sfida proprio contro il Verona di lunedì prossimo. In queste due partite, la Fiorentina ha l’occasione per mettersi in sicurezza e archiviare la prima questione stagionale. Non un obiettivo, di certo il minimo sindacale ma comunque una questione da sistemare, visto il trend di questo campionato.