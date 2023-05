Parolo: “La Fiorentina sarà l’unica delle italiane che si giocherà la finale europea a viso aperto. Italiano è stato bravo a…”

Nel corso della trasmissione “Tutti bravi dal divano” di DAZN, l’ex centrocampista Marco Parolo ha commentato la qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League. Queste le sue parole: “In questa stagione la squadra viola è stata brava ad adattarsi al ritmo di partite ogni tre giorni, era il primo anno che lo faceva, Italiano l’ha gestita bene. Giocare con così tanta continuità ti fa crescere, non è facile. Sarri, per esempio, non ha avuto lo stesso adattamento di Italiano.

Credo che nelle finali Roma e Inter in finale faranno il ritorno al vecchio solito calcio all’italiana, ma la Fiorentina sarà l’unica delle tre che andrà a giocarsela a viso aperto contro il West Ham”.