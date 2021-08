Parte ufficialmente l’operazione Roma: Uno solo a rischio forfait. Le altre incertezze vengono dal mercato

Dopo due giorni di riposo, la Fiorentina torna ad allenarsi quest’oggi in un clima, almeno dal punto di vista meteorologico, davvero incandescente.

Parte così ufficialmente l’operazione Roma; domenica prossima i viola affronteranno in trasferta i giallorossi per dare il via al proprio campionato.

Le condizioni del gruppo sono buone. C’è un solo giocatore ad alto rischio forfait, vale a dire Amrabat, che è stato operato qualche settimana fa e che è ancora in fase di recupero-riabilitazione.

Le altre incertezze non sono fisiche, ma vengono dal mercato. Giocatori come Lirola, Milenkovic e Pezzella potrebbero essere ceduti (specialmente i primi due) e così la Fiorentina si ritroverebbe a cambiare volto proprio a ridosso dell’inizio della stagione.