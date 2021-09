“Partita pesantemente condizionata dalle decisioni arbitrali”. Ma le moviole sbugiardano Gasperini e Marino e danno ragione alla Fiorentina

“Una partita pesantemente condizionata dalle decisioni arbitrali”. L’Atalanta ha lanciato il proprio j’accuse all’arbitro Marini subito dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

Il DG Marino prima, il tecnico Gasperini poi, non hanno trovato di meglio che attaccarsi a questo ‘fattore’ per giustificare il KO coi viola.

Peccato però che siano stati sostanzialmente sbugiardati da qualsiasi moviola.

Prendiamo La Gazzetta dello Sport ad esempio. All’11’ Djimsiti segna in mischia, ma il Var chiama il direttore di gara al monitor. E Marini non può che vedere “la posizione di fuorigioco di Zapata che salta mancando di pochi centimetri la palla, impattando comunque sullo sviluppo dell’azione che porta al gol. Corretto annullare”. E il primo rigore assegnato ai viola? Per la ‘rosea’ c’era anche quello: “Sportiello smanaccia e la palla viene colpita con il braccio da Maehle. Deviazione improvvisa? Ok, ma il movimento del danese è punibile, perché è il braccio a “cercare” la palla aprendosi dopo il tocco del portiere”. Sul secondo rigore a favore della squadra di Italiano nessuna contestazione: è limpido, solare.

Concetti questi che avevamo toccato anche noi di Fiorentinanews.com nell’articolo a firma Giuseppe Eletti, pubblicato ieri. Del resto le immagini, checché ne dicano i nerazzurri, sono evidenti.