Partita rocambolesca tra Genoa e Verona. Due ex attaccanti viola si rendono protagonisti Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si appena concluso il rocambolesco anticipo del sabato sera tra Genoa e Verona.Gli scaligeri allenati da Tudor vanno in vantaggio allo stadio ‘Ferraris’ grazie al gol di testa di una vecchia conoscenza della Fiorentina, ovvero l’ex di turno Simeone di testa all’8′.

Nella ripresa i gialloblù raddoppiano al 49′ con un rigore siglato da Barak ma conquistato da Simeone su fallo di Maksimovic. Poi, dal 77′ in poi, succede di tutto. Prima accorcia le distanze per i padroni di casa Criscito dal dischetto, e poi Destro mette a segno una doppietta che porta il Genoa di Ballardini sul 3-2. In pieno recupero poi è l’ex viola Kalinic a siglare di testa il gol del Verona per il definitivo pareggio.

Con questo risultato le due squadre si dividono la posta in palio e salgono entrambe a quota 5.

Questa la nuova classifica di Serie A: Milan 16, Napoli 15, Inter 14, Roma 12, Atalanta 11, Fiorentina 9, Lazio 8, Bologna 8, Torino 7, Udinese 7, Empoli 6, Juventus 5, Sampdoria 5, Verona 5, Genoa 5 , Spezia 4, Sassuolo 4, Genoa 4, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1.