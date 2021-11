Partita sentita, ma arbitro di secondo piano: Ecco chi dirigerà Juventus-Fiorentina. Un solo precedente e non molto buono coi viola

La gara tra Juventus e Fiorentina che sarà in programma sabato prossimo allo Stadium con inizio alle ore 18 sarà arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno.

Un arbitro non certo di primo piano e che ha un solo precedente con la Fiorentina, tra l’altro anche molto recente, perché alla settima giornata ha diretto il match del Franchi contro il Napoli che i viola hanno perso per 2-1. Concesso un rigore ai partenopei in quel match, parato da Dragowski, con polemiche per un contrasto successivo tra il polacco e Insigne.

Esordio assoluto in campionato per lui con la Juventus.

E’ in Serie A dal 2019/20 ed ha 12 precedenti nella massima categoria e uno score di nove vittorie interne, un pareggio, e due in trasferta. Ma quest’anno c’è stata una sorta di ribaltamento con una vittoria in casa, un pareggio e due successi esterni e ha concesso tre rigori, solo a favore delle squadre fuori casa.