Partite di golf e giornata all’Acqua-Park: Così il West Ham prepara la finale con la Fiorentina. FOTO e VIDEO

Squadra in ritiro nell’Algarve in Portogallo. Il West Ham ha deciso di allontanarsi dall’Inghilterra per preparare la finale di Conference League contro la Fiorentina.

Solo che dalle immagini che giungono attraverso i social, gli allenamenti per gli Hammers sono un optional.

Partite di golf, giornate passate all’Acqua-Park, questo è quello che stanno facendo i giocatori del club londinese dopo aver terminato nello scorso fine settimana le fatiche del campionato.

A guy sent me this over on Instagram, looks like the lads are having fun 😂😂😂😂😂

“Ohhh Said Benrahma” pic.twitter.com/O0CuABTKHu

— Louie (@louiefootbalI) May 30, 2023