Partum a FN: “I tifosi del Lech faranno da dodicesimo uomo per impressionare i giocatori della Fiorentina. Ikone spesso è irritante, ma a Poznan potrebbe rivelarsi un incubo per i difensori”

Giovedì sera la Fiorentina sarà di scena sul campo del Lech Poznan in Polonia per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Un impegno di certo da non sottovalutare da parte del tecnico Vincenzo Italiano e dei suoi giocatori che troveranno un ambiente rovente e carichissimo per questa importante gara.

Per conoscere meglio gli avversari dei viola in Europa Fiorentinanews ha interpellato Antek Partum, giornalista della testata polacca Sport.pl.

Antek, ci può raccontare cosa si dice Polonia della Fiorentina? E come si sta preparando il Lech per affrontare i viola?

“C’è entusiasmo nella testa dei tifosi del Lech. Ma non perché il Lech è arrivato ad incontrare la Fiorentina, bensì per aver ottenuto i quarti di finale, il che è un grande successo per il calcio polacco. Ma i tifosi che conoscono la Serie A sanno che la Fiorentina è la favorita. Il resto dei supporters ragiona con il cuore, ma i fatti dicono che le squadre incontrate fino ad ora dal Lech come Bodo Glimt e Djurgarden sono meno quotate dei viola”.

Sappiamo che la tifoseria del Lech è molto calda. Che ambiente troveranno i supporters viola e la squadra? Il tifo di casa può rivelarsi un elemento fondamentale?

“Ricordo la stagione 2010/11, quando il Lech giocò in Europa League contro il Manchester City. I supporters inglesi, conosciuti in tutto il mondo, rimasero impressionati dal tifo avversario. Anche se i tifosi di Poznan non sono probabilmente i più ‘rumorosi’ della Polonia, possono comunque fare una grande impressione sui giocatori della Fiorentina. A Poznan, i tifosi saranno il dodicesimo uomo del Lech”.

Che tipo di partita si aspetta? Quali altri insidie possono nascondersi per la Fiorentina contro il Lech?

“Il Lech in casa cercherà di giocare in modo offensivo per tentare di sorprendere la Fiorentina. Ha battuto l’Austria Vienna per 4-1 a Poznan e ha distrutto il Villarreal vincendo per 3-0. Questi risultati dicono molto sul Lech. Mi aspetto che la Fiorentina abbia più possesso palla, ma il Lech non si concentrerà soltanto sulla difesa. I viola avranno una partita difficile in Polonia, ma in casa potrebbero anche vincere facilmente.

Sottolineo che l’attaccante Mikael Ishak ha già segnato 20 gol in questa stagione ed è diventato uno dei migliori attaccanti del Lech in assoluto. Tuttavia, lo svedese avrà difficoltà nei duelli con Milenkovic e Martinez Quarta. Credo che i tifosi del Lech puntino su Skóras, che può creare molti pericoli sulle ali, perché è veloce”.

Quale giocatore della Fiorentina secondo lei può rivelarsi decisivo in questa gara di andata contro il Lech? E perché?

“Jonathan Ikone è un calciatore che spesso mi irrita, perché è un corridore che non sempre ci mette la testa. Ma ho la sensazione che un’ala del genere possa rivelarsi un incubo per i difensori del Lech. Dovranno anche stare attenti ad un eccellente crossatore come Biraghi. E naturalmente anche a Gonzalez e Cabral, che hanno recuperato la forma”.