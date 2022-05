Pasqual: “Con Cabral è importante insistere sugli esterni. Igor è un punto di riferimento per la Fiorentina”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a TMW Radio della partita che i viola hanno affrontato contro la Roma, ma non solo. Queste le sue parole: “La stagione è stata grandissima, quasi con la stessa formazione dell’anno scorso Italiano li sta facendo lottare per l’Europa. Soprattutto, non ha una rosa con venti giocatori dello stesso lavoro. Spero di vedere la Fiorentina di nuovo su palcoscenici importanti”.

E sui brasiliani: “Con Cabral serve insistere molto sul gioco con gli esterni: lo vedo buttarsi dentro molto forte sulla palla veloce, quindi in prospettiva ci vogliono cross dalle fasce. Igor invece è un gran punto di riferimento della squadra e della difesa. Pensavo non trovasse tantissimo spazio durante la stagione, invece sta dimostrando di essere un ottimo difensore centrale: rimanendo spesso uno-contro-uno o due-contro-due devi avere strappo e letture”