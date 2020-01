Pasqual: “Con Iachini mi aspetto una Fiorentina sempre in partita. Biraghi? Ha fatto bene a cogliere l’occasione e andare all’Inter”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato, attraverso Lady Radio, dalla rassegna di moda Pitti Uomo: “L’arrivo di Iachini? Mi sembra che i calciatori abbiano recepito le indicazioni del mister, c’è grande entusiasmo poi attorno alla squadra dal punto di vista dei tifosi. Con qualche aggiustamento tecnico credo che i viola possano venire fuori da questo momento difficile e risalire in classifica. Ad inizio stagione la Fiorentina era partita bene, con gioco ma senza risultati, poi sono arrivati i risultati e tutti pensavano che il momento negativo fosse alle spalle. In seguito sono arrivate invece le sconfitte. Peccato, perché la squadra ha delle qualità, va migliorata, ma non merita questa classifica. Dopo il cambio di proprietà non ci si poteva aspettare una Fiorentina subito di vertice, ma nemmeno così nei bassifondi. Con il nuovo allenatore sicuramente anche i giocatori cambieranno marcia per mettersi in mostra. Con Iachini mi aspetto una Fiorentina fino all’ultimo secondo in partita. Nel suo bagaglio c’è aggressività e tenacia. Qualcosa già domenica si è visto. Lo scambio Biraghi-Dalbert? Biraghi ha avuto la possibilità di andare all’Inter ed ha colto l’occasione. Sta trovando spazio ed è comunque un calciatore della Nazionale. Dalbert è un ottimo giocatore, giovane e di corsa, ma nel grigiore generale di queste settimane anche lui non è andato bene. Quando la squadra si riprenderà lo farà anche lui. Il mio futuro? Qualche proposta è arrivata ultimamente, ma non ho preso ancora alcuna decisione”.