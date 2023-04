Pasqual: “Concedere qualcosa fa parte dell’atteggiamento della Fiorentina: è una squadra matura, sulla strada giusta. Italiano varierà qualcosa nelle sue idee”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Manuel Pasqual è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dell’ottima vittoria viola contro il Lech Poznan: “Squadra entrata in campo subito con la mentalità giusta. Non era facile segnare il primo gol, bravo Cabral perché contava sbloccarla il prima possibile in un ambiente così ostile. La maturità della Viola è venuta fuori quando il Lech Poznan ha pareggiato, perché poi alla lunga è venuta fuori una grandissima partita”.

Sul gioco della squadra viola: “La Fiorentina è una squadra solida che comunque continua a concedere qualcosa, ma fa parte dello stile di gioco e dell’atteggiamento. Modificarlo significherebbe perdere quel dinamismo e quella voglia che vediamo adesso. Sono convinto che la Viola sia sulla strada giusta: un po’ di scaramanzia viene fuori e non mi sbilancio, però non dovrebbero esserci dubbi sul passaggio al turno successivo”.

E aggiunge: “Nella pianificazione delle prossime partite, Italiano varierà qualcosa nelle sue idee; dovrà essere bravo a pianificare, in virtù del fatto che torna dalla Polonia con un 1-4 sulle spalle. Fiorentina favorita? Non dico nulla, sono scaramantico. Ma può arrivare in finale”.