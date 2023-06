Pasqual: “Dopo il Mondiale Gonzalez è cambiato mentalmente: adesso può davvero fare la differenza. West Ham? Un’inglese atipica, spero che non sia la fotocopia del Basilea”

L’ex capitano viola Manuel Pasqual è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham:

“Gonzalez può fare davvero la differenza mercoledì. Dopo il mondiale è cambiato radicalmente: era stato molto criticato ma alla fine era vero che stava male. È cambiato di testa, ha voluto dire a tutti che stava bene e l’ha dimostrato. Sinistra o destra? Dipende dal tipo di partita, a sinistra c’è Biraghi che sale molto per crossare, a destra invece è più libero di andare al tiro”.

E sul West Ham: “E‘ una squadra atipica per il calcio inglese perché rimane bassa per ripartire in velocità. Il rischio è che sia la fotocopia del Basilea. Certo non staranno tutti dietro in una finale, ma la loro strategia potrebbe essere quella. Amrabat secondo me è il giocatore che può dare tranquillità alla difesa di Italiano in una gara del genere”.