Pasqual: “I compagni saranno dalla parte di Vlahovic nei momenti di difficoltà. Mancanza di alternative? La Fiorentina faceva affidamento su Kokorin”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a TWM Radio del caso Vlahovic: “Lo spogliatoio verrà influenzato solo se il giocatore inizia ad allenarsi meno bene o a fare le cose con meno voglia. Altrimenti nessun compagno si permetterà di entrare nel privato calcistico di Vlahovic. Mancanza di alternative? La società ha messo in preventivo questo scenario a inizio stagione. Probabilmente la Fiorentina faceva più affidamento su Kokorin, ma in questo momento il russo non è affidabile. Italiano potrebbe metterlo solo quando lo vedrà pronto mentalmente ad aiutare la causa”.

E poi sul ruolo del capitano Biraghi in questa vicenda ha aggiunto: “Se Vlahovic si allena bene come sempre, Biraghi non deve fare nulla. Conta che lui faccia il suo dovere fino all’ultimo secondo, le prestazioni sbagliate ci stanno così come le voci che gli danno addosso. Il capitano percepisce se uno si allena bene oppure no, i compagni saranno pronti ad aiutare Vlahovic con una pacca sulle spalle anche se le cose dovessero andare meno bene”.