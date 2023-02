Pasqual: “Ieri il Braga non ci ha messo mano, ma il merito è della Fiorentina. Vittorie del genere danno fiducia”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato a Radio Bruno Toscana, partendo dalla vittoria di ieri: “Penso che nessuno si aspettasse un risultato del genere. Il campionato portoghese non è certo al livello della Serie A, ma il Braga veniva da un momento veramente molto positivo e non pensavo potesse incontrare così tante difficoltà. La squadra di Jorge non ci ha messo mano, ma questo è anche merito della Fiorentina. La partita secca induce i giocatori di Italiano a dare il meglio, questo spiega l’ottimo rendimento nelle coppe”.

E poi ha aggiunto: “Ieri Jovic ha fatto due gol su tre occasioni, e anche Cabral ha inciso subito. La speranza è che ritrovino questa cattiveria sotto porta anche in Serie A, dove per adesso i numeri sono pessimi. Una vittoria del genere ti dà fiducia anche per il campionato, sono solo curioso di capire come Italiano gestirà le forze tra l’Empoli e la gara di ritorno con il Braga. D’altronde, a meno che tu non abbia una rosa di ventidue giocatori pari livello, le rotazioni sono obbligatorie”.