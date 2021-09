Pasqual: “Il legame con Davide andava oltre quello tra compagni di squadra. Biraghi ha qualità per fare bene”

Presente anche lui a Coverciano all’evento di Cure2children, l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha avuto modo di commentare i principali temi in casa viola: dalla sfida di domani contro l’Udinese alla fascia di capitano passata a Biraghi. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“Con Davide eravamo amici oltre che compagni di squadra, avevamo la stessa maniera di vedere il mondo del calcio. All’interno di quello spogliatoio volevamo coinvolgere tutti, perché tutti avevano un ruolo importante all’interno della squadra. Questo ha fatto sì che diventassimo amici, oltre che a creare tra le nostre famiglie un legame particolare che in quel fatidico Marzo ha fatto crollare il mondo addosso a tutti. Domani la Fiorentina sfida l’Udinese. Il gol che segnai in semifinale coi bianconero, che vincemmo poi 2-0, me lo ricordo bene perche è stato bello e ci permise di approdare in finale contro il Napoli. Quell’anno eravamo un’ottima squadra. Con questa partita mi tornano in mente momenti belli, quella Fiorentina faceva divertire il pubblico un po’ come quella di adesso. Con il cambio di allenatore si è riusciti a ricreare entusiasmo attorno alla squadra. Dove si può collocare questa Viola? E’ difficile dirlo. Se vediamo la Fiorentina di quest’anno e della scorsa stagione è praticamente la stessa squadra. Basta cambiare l’allenatore e qualche giocatore e tutto è cambiato. La bravura del mister è quella di riuscire a coinvolgere tutto lo spogliatoio: forse adesso si sentono tutti più coinvolti, molte volte mi capita di parlare con i ragazzi e di rivedere le vecchie formazioni, magari del 2006-06, che nessuno dava papabile per la Champions e invece è riuscita a fare qualcosa di eccezionale. Come ha visto Biraghi in questo avvio di stagione? Lui, come tutta la squadra, ha cominciato bene la stagione; ma per lui non è la prima, voltasi era messo in vetrina anche a Milano con l’Inter. In tutte le squadre ci sono dei giocatori più o meno bersagliati, però sta facendo vedere le sue qualità e può dare tanto sia in campo che nel gruppo”.