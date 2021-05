Pasqual: “La fascia da capitano in memoria di Astori non è marketing, spero che le istituzioni lo capiscano. Da oggi parte l’idea di una nuova Fiorentina” VIDEO

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, ha parlato a margine dell’inaugurazione del murale in memoria di Davide Astori.

Queste le sue parole: “Abbiamo visto cos’ha rappresentato Astori per Firenze e la Fiorentina, ma anche il contrario. La fascia da capitano? E’ stato un passo importante, mi auguro che le istituzioni capiscano che non è una questione di marketing ma di tenere vivo il ricordo di una persona con grandissimi valori. Spero che si trovi un accordo così da dare continuità al ricordo di Davide. Il fatto di poter rappresentare Firenze è un motivo d’orgoglio: quando lo diventi sai di avere alle spalle un flusso di tifosi che vive per la Fiorentina. Allo stesso tempo, è una grande responsabilità perché Firenze è sulla bocca di tutti a livello mondiale. Presumo che la società aprirà un nuovo corso, da oggi partirà l’idea di una nuova Fiorentina. Vogliamo vedere la squadra il più in alto possibile: ci auguriamo di portare a casa qualche trofeo, questo è l’augurio che faccio al futuro capitano”.

