Pasqual: “La Fiorentina andava sotto e non reagiva sul campo. Iachini è un comunicatore e se c’è da arrabbiarsi lo fa con tutti…”

L’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual, attraverso un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio ha descritto così Beppe Iachini, suo ex tecnico all’Empoli: “Iachini vorrà tirar fuori l’aggressività che è mancata in queste giornate. La Fiorentina andava sotto e non reagiva sul campo. Lui vuole squadre che non si abbattono mai. È un comunicatore e ripete sempre gli stessi concetti per farli entrare bene in testa. Parla tanto prima della partita e nell’intervallo, oltre che in allenamento. È uno schietto e non ha figli e figliastri nello spogliatoio. Se c’è da arrabbiarsi lo fa con tutti. Da Ribery, al ragazzino fino al capitano si “incavola” con tutti nello stesso modo”.