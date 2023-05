Pasqual: “La Fiorentina è l’avversaria dell’Udinese più in forma. Ma i friulani potrebbero approfittare dei tanti impegni dei viola”

E dopo la Conference League? Il campionato offre per la Fiorentina la sfida interna contro l’Udinese, che è tornata alla vittoria contro la Sampdoria. Intervistato dal Messaggero Veneto, l’ex capitano viola, ora commentatore per DAZN, Manuel Pasqual, ha parlato di questa sfida.

“Qual è l’avversaria dell’Udinese più in forma di quelle a quota 46? La Fiorentina – ha detto Pasqual – che ha inanellato una serie di risultati con la sua continuità, ma che ora dovrà fare i conti con le coppe, sempre più nella testa dei viola. Tra la semifinale di Conference e la finale di Coppa Italia sarebbe normale concedere qualcosa in campionato, come si è già visto a Salerno”.

E sull’impegno di domenica al Franchi: “L’Udinese arriverà a Firenze con la Viola a cavallo delle due semifinali di Conference, e i bianconeri potrebbero davvero approfittarne, soprattutto se sarà l’Udinese impattante vista contro la Samp”.