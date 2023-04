Pasqual: “La Fiorentina ha cambiato mentalità. C’è grande qualità fisica all’interno della squadra e questo può permettere ai viola di portare a casa un trofeo”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, vede una squadra viola assolutamente in palla e che esce con un certo rammarico dalla partita contro l’Atalanta: “E’ mancato soltanto il risultato. Nell’ultimo periodo ho visto grande intensità, dinamismo e determinazione, caratteristiche che sono mancate nella prima parte della stagione. La Fiorentina ha cambiato mentalità e il fatto di essere in semifinale di Coppa Italia e a un passo dal raggiungere lo stesso livello in Conference League, permette ai viola di essere più consapevoli delle proprie forze e vedono un obiettivo a portata di mano, anche se vincere non è mai facile”.

Il percorso fatto in Conference League, a detta di Pasqual, ha dato molto alla squadra: “Pesa tantissimo nell’economia attuale del presente, vincere in generale aiuta a vincere e anche per alzare l’asticella in vista del futuro. C’è qualità fisica all’interno della Fiorentina e questo determinerà tanto nelle vicende finali di questa stagione”.