Pasqual: “La soste è un rompimento di scatole per la Fiorentina”

Una sosta che spezza il ritmo della Fiorentina. Il campionato si ferma e questa, per l’ex capitano viola, Manuel Pasqual, è una iattura.

“A giudicare dal momento che sta vivendo la Fiorentina – ha detto Pasqual al Corriere Fiorentino – in Italia ma anche in Europa, questa sosta mi sembra soprattutto un rompimento di scatole. Quando hai dalla tua l’entusiasmo per una serie di risultati utili, la fatica diventa un concetto relativo, e tornare subito in campo può essere un bene”.

Nell’ultima giornata, contro il Lecce, un po’ di stanchezza si è manifestata: “Penso sia normale – conclude Pasqual – non avevano avuto nemmeno troppo tempo per recuperare dalla Conference League, erano tornati in piena notte da una trasferta lunghissima. Ma vincere aiuta sempre a vincere, è questa la cosa che importa di più. E poi i risultati positivi, specie se arrivano in serie, ti fanno andare ben oltre la stanchezza”.