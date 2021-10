Pasqual: “Le cifre importanti proposte a Vlahovic dimostrano che Commisso ha un grande progetto per la Fiorentina. Le critiche a Biraghi? Se è stato promosso con la fascia di capitano un motivo c’è”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, è intervenuto così a Radio Toscana: “Sottil ha fatto molto bene a Cagliari l’anno scorso prima dell’infortunio, ma anche in under 21 azzurra ha mostrato le sue qualità. La Fiorentina ha fatto bene a muoversi molto in anticipo su di lui rinnovandogli il contratto”.

Poi sulla questione Vlahovic aggiunto: “E’ il giocatore che decide, ed è normale che sia così, il procuratore viene dopo. Adesso la Fiorentina vista la situazione accelererà i tempi per prendere un’altra punta per il futuro. Di contro si trova però a perdere un centravanti forte come il serbo. Sembra che la società abbia fatto il massimo per trattenerlo, con cifre importanti che dimostrano anche che Commisso ha un grande progetto, altrimenti non avrebbe avuto senso provare a farlo rinnovare a quelle cifre. L’atteggiamento di Vlahovic sarà determinante adesso. Se si comporterà da professionista e darà il cento per cento non darà alcun problema ai suoi compagni”.

Infine sui terzini viola Pasqual ha concluso: “Negli anni gli esterni della Fiorentina sono sempre stati molto criticati. L’erba del vicino è sempre più verde, ma poi se Biraghi è rimasto ed è stato promosso a capitano un motivo c’è. A destra è stato sostituito Lirola con Odriozola. Sta facendo bene e mi auguro che possa essere la spina nel fianco per le squadre avversarie”.