Pasqual: “Sarei tornato a giocare con la Fiorentina ma qualcuno non ha voluto. Vi racconto quando Vargas e Melo buttarono in piscina i magazzinieri”

In diretta Instagram con Sebastian Frey, l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha raccontato alcuni aneddoti: “Mi ricordo quando Toni si presentò con la cintura del Wrestling con la fibbia con scritto “campione del mondo” per prendere in giro Frey. Everton-Fiorentina? Ricordo un gol sbagliato di Santana che poteva chiudere il discorso qualificazione. Poi al ritorno non passammo la metà campo, fortunatamente Frey tirò giu il bandone. Avrei voluto giocare ancora un altro anno, magari alla Fiorentina. Sarei voluto rientrare, ma qualcuno non ha voluto. Anche se c’è da dire che quando cambia una proprietà cambia un po’ tutto. Ricordo quando Vargas e Felipe Melo buttavano in piscina i magazzinieri perché non volevano che fumassero”.