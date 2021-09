Pasqual: “Si vede che Italiano è bravo a motivare tutti, non come Paulo Sousa. La prima conferenza stampa in cui attaccò la società, saltò tutto nello spogliatoio”

Una partenza davvero sprint. E’ quella che la Fiorentina fece all’inizio della stagione 2015/16 arrivando ad avere 18 punti dopo 7 gare e ritrovandosi in testa alla classifica. Il punto di riferimento nello spogliatoio di quella squadra era Manuel Pasqual, che è stato intervistato da La Nazione per analizzare i punti in comune tra quella squadra e l’attuale che ha iniziato molto bene questa stagione.

“Italiano? Si vede che è bravo e sa motivare chi gioca meno – ha detto Pasqual – è una qualità fondamentale per un allenatore, perché durante la stagione avrà bisogno di tutti. E quando crei un’identità di gruppo si percepisce anche da fuori. E’ una magia che non si nasconde, è evidente negli occhi dei panchinari che festeggiano quando un compagno segna un gol. Se era così anche con Paulo Sousa? Non esattamente. Diciamo che lui era bravissimo a motivare i dodici-tredici titolari e gli altri arrivavano dopo”.

Sul tecnico portoghese aggiunge: “Ammetto anche che Sousa sia stato l’allenatore più preparato fra quelli che ho avuto. Tutte le situazioni che ci anticipava in allenamento, poi si verificavano in partita. Però…La gestione del gruppo funziona quando tutti si sentono coinvolti. Ma il problema non fu solo quello…La prima conferenza stampa di Paulo Sousa, che attaccò di brutto la società. Capimmo che erano ai ferri corti, nello spogliatoio saltò tutto, compresi gli equilibri”.