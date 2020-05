Pasqual: “Sullo stadio siamo tornati indietro ad anni fa e mi preoccupa. Mi auguro che Pezzella resti a Firenze”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual è intervenuto a Radio Bruno parlando della questione stadio: “Mi preoccupa la questione stadio, perchè mi sembra che si sia tornati indietro di anni. Alle società servono stadi di proprietà perchè possono rinvestire quei soldi in altre cose tra cui il mercato, l’estate scorsa sembrava venisse fatto alla Mercafir, ora nulla. Per questo si crea malumore anche nella città. Io capisco Commisso, bisogno trovare il modo per lasciarlo fare”.

E sul capitano Pezzella: “Quando mi esposi su Davide Astori, lo feci perchè lo conoscevo. Non lo conosco bene Pezzella, me ne hanno sempre parlato bene, c’è amore per maglia e città. Non entro nei dettagli sul fattore che possa restare oppure no. Se uno non ha pieno potere e visione delle cose, è fondamentale chi ti sta accanto. Dall’esterno mi sembra che stia gestendo bene, mi auguro possa essere il capitano della Fiorentina anche in futuro, avrà il bisogno di compagni per gestire lo spogliatoio”.