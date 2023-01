Passa dal Sassuolo la rimonta per l’Europa, ma serve dimostrare la voglia di volerci provare

Una stagione così e così fino ad oggi per la Fiorentina, che però vede i viola ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi stagionali: campionato, Coppa Italia e Conference League. La classifica in campionato piange un anonimo posto a metà graduatoria, ma i punti in palio sono ancora tanti per provare a tentare la rimonta verso un posto in Europa. Una rincorsa che obbligatoriamente parte da gennaio e dalla partita di oggi contro il Sassuolo.

Per farlo, Italiano è pronto a rilanciare i “big” in campo dal 1′: Milenkovic e Amrabat su tutti, con il marocchino che però ha ancora solo mezza partita nelle gambe. Torna anche Bonaventura, che formerà il trio dietro a Cabral con Kouame e Ikoné. Serve dimostrare di voler vincere e voler provare a raddrizzare una stagione fin qui un po’…. storta. Lo scrive La Nazione.