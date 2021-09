Passata la paura per Gosens: il giocatore dell’Atalanta migliora e contro la Fiorentina…

Il pericolo sembra scampato per Robin Gosens, giocatore dell’Atalanta che in questi giorni è impegnato con la nazionale tedesca. Nella prima partita contro il Lussemburgo il calciatore ha subito un infortunio alla caviglia, che si è girata in modo non naturale. Lo stop poteva far pensare al peggio, invece il tedesco ieri si è allenato, seppur ancora a parte, senza particolari problemi. Lo stesso allenatore della Germania ieri ha confermato: “Contro l’Armenia domani (oggi ndr) non ci sarà, ma sta meglio e sente meno dolore”. Gosens potrebbe tornare già disponibile in vista della partita contro l’Irlanda tra tre giorni. E per la partita contro la Fiorentina di sabato la scelta sarà di Gasperini, anche se Pezzella è pronto a sostituirlo.