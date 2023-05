Pastorello: “La Fiorentina affronterà un club importante, ma ha qualità: avrebbe meritato di più in Coppa Italia. Italiano? È in un grande club”

L’agente Federico Pastorello ha parlato anche di Fiorentina e dell’allenatore Vincenzo Italiano all’evento “Inside the Sport” a Coverciano: “Credo che Spalletti via da Napoli sia già cosa certa. Ma non vedo un valzer di cambi in panchina, tra Inzaghi, Pioli e Allegri. Magari l’unico è Italiano, che però è in un grande club. Non so quanto potrebbe muoversi…”.

Sulle tre italiane in tre finali europee: “Non succedeva da tanto. Significa che i club italiani hanno lavorato con una certa programmazione, in modo positivo. Bravi i nostri dirigenti. Chi ha più possibilità di vincere? La Roma ha un grandissimo allenatore e una rosa competitiva. La Fiorentina gioca contro un club importante, però l’ho vista contro il Basilea… La squadra ha qualità, avrebbero meritato qualcosa in più anche in Coppa Italia. Arriva da un momento molto positivo”.

Sul calcio italiano: “Muove numeri molto importanti. Ci sono tante proprietà straniere sempre più interessate al nostro mercato. Il business attira, l’Italia è favorita dalla passione dei tifosi”.