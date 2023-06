Pastorello: “Terracciano sarà titolare alla Fiorentina anche l’anno prossimo, nessun sentore di cambiamento. Felici del dialogo con la dirigenza viola”

Il procuratore sportivo Federico Pastorello ha parlato anche a Fiorentinanews.com dal Viola Park, analizzando vari temi e situazioni anche di singoli giocatori viola tra cui il proprio assistito Pietro Terracciano.

Ecco le sue parole: “Non mi aspettavo una struttura come il Viola Park, unica in Europa per design e scelta di materiali. Il decalogo della Fiorentina? Ne abbiamo parlato con la dirigenza viola, siamo molto contenti per questo. Da anni cerchiamo un dialogo con le istituzione che ci è sempre stato negato. Averne discusso con una società così importante ci fa piacere, siamo parte integrante del settore calcistico. Il Viola Park è il modo migliore per convincere talenti e grandi giocatori a venire, la loro casa è soprattutto il campo di allenamento. Trascorrere il tempo in una struttura del genere fa molto piacere”.

“Il futuro di Terracciano? E’ sereno in vista della prossima stagione, non abbiamo alcun sentore di cambiamento e crediamo che Pietro sarà il portiere anche dell’anno prossimo della Fiorentina“.