Pato: “Amavo giocare al Franchi e Firenze è una città stupenda. Ma purtroppo per i tifosi della Fiorentina, segnavo sempre”

In vista della sfida contro la Fiorentina, l’ex calciatore del Milan Alexandre Pato ha parlato a Tuttomercatoweb.com, con particolare riferimento alla città di Firenze: “Città stupenda, molto bella, così come il campo del Franchi, dove amavo giocare. Mi trovavo bene e affrontavamo sempre una bella squadra. Purtroppo per i tifosi viola, però, segnavo sempre“.

Sul momento del Milan: “Può giocarsela anche stavolta. Mi piace tantissimo perché è un progetto che può soltanto crescere. Ha cambiato tanto nel corso degli anni, adesso sta seguendo una linea precisa: si vede l’identità del club”.