Paulo Sousa ferma l’Inter: a Salerno Gosens stappa la partita e Candreva la pareggia al novantesimo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa Salernitana–Inter, gara che apriva la 29esima giornata di Serie A. Dopo appena cinque minuti Gosens ha sbloccato il risultato, avventandosi su una spizzata di Lukaku e piazzando il pallone alle spalle di Ochoa. Proprio il portiere messicano è stato autore di una prestazione maiuscola, negando più volte il raddoppio ai nerazzurri.

Nella ripresa Lukaku si è mangiato un altro gol colpendo la traversa da zero metri, mentre dall’altra lo ha imitato poco dopo Dia. Tante occasioni e nessun gol dunque, ma proprio quando l’Inter sembrava a un passo dal portare a casa i tre punti la Salernitana ha pareggiato incredibilmente con un cross sbagliato di Candreva che ha sorpreso Onana. 1-1 dunque il risultato finale, l’ennesimo passo falso della squadra di Inzaghi e un buon punto in ottica salvezza invece per quella di Paulo Sousa.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 71, Lazio 55, Milan 51, Inter 51, Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44, Fiorentina 40, Bologna 40, Udinese 38, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 34, Empoli 31, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.