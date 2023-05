Paulo Sousa non ci sarà contro la Fiorentina sulla panchina della Salernitana: il portoghese squalificato dal Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni riguardo alla 32esima giornata di Serie A. Quelle che riguardano la prossima partita della Fiorentina in trasferta contro la Salernitana sono l’entrata in diffida di Christian Kouame, che al prossimo cartellino giallo sarà squalificato, e l’espulsione di Paulo Sousa, attualmente tecnico della Salernitana che ha ricevuto il rosso contro il Napoli.

Non ci sarà lui dunque sulla panchina dei granata contro i suoi ex viola. Questa la motivazione: CARVALHO DE SOUSA Paulo Manuel (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato reiteratamente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale