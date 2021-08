Paulo Sousa richiama Dragowski per i prossimi tre impegni della Polonia

Dopo la mancata convocazione per Euro2020, il portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski rientra nella lista dei giocatori chiamati da Paulo Sousa per i prossimi tre impegni della nazionale polacca nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del prossimo anno. Le partite saranno contro Albania (02/09), San Marino (05/09) e Inghilterra (08/09).

