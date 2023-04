Il rimprovero di Paulo Sousa: “Partita perfetta dei ragazzi ma i nostri tifosi non devono perdere Umiltà”

Questo pomeriggio, al termine della sfida vinta per 3-0 dalla sua Salernitana contro il Sassuolo, l’ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa ha voluto complimentarsi pubblicamente coi propri giocatori. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Devo fare i complimenti ai calciatori per l’interpretazione quasi perfetta della gara. Abbiamo scelto una strategia e hanno creduto fino in fondo in quello che hanno fatto. Abbiamo battuto la squadra che nel girone di ritorno ha fatto più punti e più gol dopo Napoli e Lazio, questo dà ulteriore credibilità al nostro risultato. Abbiamo lavorato alla grande durante la settimana, concentrandoci soprattutto sulla costruzione. Era importante attaccare la profondità, ma anche gestire il pallone e sfruttare le corsie esterne. Sono veramente soddisfatto, da quando sono arrivato ho provato a trasmettere ai ragazzi una nuova mentalità e tutti si sono messi a disposizione assumendosi responsabilità. Bravi i due centrocampisti centrali a trovare sempre la linea di passaggio giusta, non ho mai visto una Salernitana così continua nell’arco dei 90 minuti. Nel blocco basso dobbiamo ancora migliorare, ci sta di calare d’intensità se vai sul doppio vantaggio ma l’intensità nella pressione non deve mai venire meno e non voglio una Salernitana speculativa. Ora fa più caldo e questo comporta fatica in più, aggiungo che ho dovuto togliere calciatori per problemi muscolari. Ma resta una partita quasi perfetta”.

Il portoghese ha poi spiegato i motivi del rimprovero fatto a fine partita alla curva dei tifosi campani, che hanno più volte deriso i giocatori ospiti: “No agli oli durante la partita. Voglio che ricordiamo sempre chi siamo. Ok spingere, ok essere orgogliosi, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Creando una base di valori possiamo emozionarci senza perdere l’umiltà”.