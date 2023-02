Paulo Sousa-Salernitana: chiusura prevista in serata. Domani sarà a Salerno

Come riporta Sky Sport, se tutto andrà come previsto in serata arriverà la chiusura dell’affare Paulo Sousa alla Salernitana. Il tecnico portoghese raggiungerà Salerno già nella giornata di domani. L’intesa tra la parti è vicina ad essere raggiunta e l’ex allenatore viola firmerà un contratto di due anni e mezzo (accordo fino a giugno 2023, con prolungamento biennale legato al raggiungimento della salvezza).

Dopo la sua esperienza a Firenze, Paulo Sousa è nuovamente pronto a sbarcare in Italia.