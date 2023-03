Paulo Sousa strappa un punto in casa di una Samp che usa Sabiri solo a mezzo servizio: blucerchiati ancora ultimi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un pomeriggio di Serie A in cui regnano paura ed equilibrio in zona salvezza: dopo lo 0-0 di La Spezia è arrivato anche quello di Marassi, tra Sampdoria e Salernitana. Per gli amaranto di Paulo Sousa è il secondo risultato utile consecutivo e un punto che li allontana dalla zona rossa, in cui invece è impelagata la Samp, ancora ultima. Particolare l’utilizzo di Sabiri, come vi abbiamo già riportato: il marocchino è stato sostituito al 35′ del primo tempo per questioni tecniche, tra i fischi del pubblico.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Monza 32, Udinese 32, Torino 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 25, Spezia 21, Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.