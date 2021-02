Paura in Serie B: malore in campo per un giocatore della Salernitana

Pochi minuti fa si è conclusa la 24esima giornata di Serie B, ma fa notizia quanto successo sul campo dell’Ascoli. Allo stadio “Del Duca” i padroni di casa ospitavano la Salernitana con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo le ultime due uscite senza gioie, i campani arrivavano alla sfida in piena zona play off. Alla fine dei 90 minuti il risultato finale è 0-2 per gli ospiti ma a far notizia è altro.

Siamo all’86’ della partita quando il centrocampista granata Patrick Dziczek è caduto al suolo perdendo i sensi. Tempestivo l’intervento dell’ambulanza che ha costretto ò’arbitro a sospendere il match per alcuni minuti. Come spiegato dai compagni di squadra non è la prima volta che al polacco succede una cosa del genere. Dopo 10 minuti surreali, tra lacrime e paura per il peggio, il giocatore ha ripreso i sensi per poi essere trasportato dai soccorritori all’ospedale piu vicino. Dopo un breve confronto con allenatori e capitani, la terna ha deciso di riprendere il gioco.