Pazienza: “Spalletti e Italiano sono allenatori ambiziosi. Il Franchi domani sarà il dodicesimo uomo”

Quest’oggi l’ex centrocampista della Fiorentina Michele Pazienza, al Napoli tra il 2008 e il 2011, ha rilasciato una lunga intervista a Calcionapoli1926 in cui da doppio ex ha introdotto la sfida di domani. Un’estratto delle sue parole:

“Domani si ritroveranno di fronte due squadre che hanno avuto un inizio di campionato strepitoso, probabilmente anche al di sopra delle loro aspettative. Comunque sono due squadre che hanno obiettivi diversi. Sulla carta il Napoli ha potenzialmente maggiore qualità, forza e fisicità. Ma nel caso siamo abituati a vedere cose che non rispecchiano quelli che sono i dati e i valori sulla carta. Detto ciò sicuramente troveremo due squadre che lotteranno per raggiungere il massimo, cioè la vittoria. Non vedo nell’atteggiamento di Spalletti e di Italiano la possibilità di impostare la partita per un pareggio, un risultato che possa accontentare in maniera minima le due squadre. Sono due allenatori ambiziosi, con un’età differente ma che punteranno ad ottenere il massimo della posta in palio. Verrà fuori secondo me una partita bellissima tra due squadre che esprimono un bellissimo calcio seppur in maniera differente. Per quanto riguarda la seconda domanda, è possibile vedere facilmente nelle squadre di Italiano un calo fisico dovuto al fatto che in tutti i primi tempi un’intensità altissimo difficile da tenere per i 90′. I tifosi viola potranno essere “un avversario in più” per gli uomini di Spalletti? Ci sono delle difficoltà che gli addetti ai lavori sono abituati a vivere. Però se le mettiamo a confronto con la situazione di vuoto e silenzio dell’ultimo anno e mezzo è chiaro che io, da addetto ai lavori, preferisco di sicuro la seconda ipotesi. I tifosi viola saranno un dodicesimo giocatore per la Fiorentina più che un avversario per il Napoli, mi piace vederla in questo modo”.