Pazza idea Luis Alberto: la Fiorentina sogna in grande

Dopo il recente e gravissimo infortunio rimediato da Gaetano Castrovilli, la Fiorentina ha deciso che nella prossima sessione di mercato dovrà giocoforza arrivare una mezzala di qualità. Un giocatore che abbia determinate caratteristiche che in questo momento non si trovano nella rosa di Vincenzo Italiano: gestione del pallone, proprietà di palleggio, ultimo passaggio e inserimento in area di rigore.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il sogno della Fiorentina sarebbe Luis Alberto. Una pazza idea che però non appare così impossibile, visto che l’esperienza del centrocampista spagnolo con la Lazio è arrivata agli sgoccioli. In tal senso, una qualificazione della squadra di Italiano potrebbe fare la differenza e rappresentare quel qualcosa in più in grado di convincere Luis Alberto a scegliere il club di Rocco Commisso.